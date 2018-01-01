Wink
Дочь своего отца
Актёры и съёмочная группа фильма «Дочь своего отца»

Режиссёры

Эрван Ле Дюк

Erwan Le Duc
Режиссёр

Актёры

Науэль Перес Бискаярт

Nahuel Pérez Biscayart
АктёрEtienne Gravier
Селест Брюннкелл

Céleste Brunnquell
АктрисаRosa Gravier
Мод Уайлер

Maud Wyler
АктрисаHélène
Николас Шупен

Nicolas Chupin
АктёрAlex
Камилль Рутерфорд

Camille Rutherford
АктрисаOlive
Александр Стайгер

Alexandre Steiger
АктёрJoël
Шарлотта Лео

Charlotte Léo
АктрисаLa mère d'Etienne
Лукас Блегер

Lucas Bléger
АктёрLe surveillant au lycée
Борис Жилло

Boris Gillot
АктёрL'habitué du bar
Ален Н’Диайе

Alain N'Diaye
АктёрUn examinateur
Сильвен Веше

Sylvain Vèche
АктёрPolicier 2
Жюли Руэ

Julie Roué
АктрисаLa professeure de musique

Сценаристы

Эрван Ле Дюк

Erwan Le Duc
Сценарист

Продюсеры

Стефани Берманн

Stéphanie Bermann
Продюсер

Монтажёры

Жюли Дюпре

Julie Dupré
Монтажёр

Операторы

Алексис Кавиршин

Alexis Kavyrchine
Оператор

Композиторы

Жюли Руэ

Julie Roué
Композитор