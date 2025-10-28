Фильм Дочь своего отца
2023, La fille de son père
Драма, Комедия18+
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О фильме
Этьену едва исполнилось двадцать лет, когда он влюбился в Валери, и вскоре у них родилась дочь Роза. Вскоре Валери бросила семью, и отец воспитывал девочку один. Шестнадцать лет спустя, когда Роза должна уехать учиться, и им приходится разъехаться, чтобы жить своей жизнью, прошлое всплывает на поверхность.
Рейтинг
6.3 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эрван
Ле Дюк
- НПАктёр
Науэль
Перес Бискаярт
- СБАктриса
Селест
Брюннкелл
- МУАктриса
Мод
Уайлер
- НШАктёр
Николас
Шупен
- КРАктриса
Камилль
Рутерфорд
- АСАктёр
Александр
Стайгер
- ШЛАктриса
Шарлотта
Лео
- ЛБАктёр
Лукас
Блегер
- БЖАктёр
Борис
Жилло
- АНАктёр
Ален
Н’Диайе
- СВАктёр
Сильвен
Веше
- ЖРАктриса
Жюли
Руэ
- ЭЛСценарист
Эрван
Ле Дюк
- СБПродюсер
Стефани
Берманн
- ЖДМонтажёр
Жюли
Дюпре
- АКОператор
Алексис
Кавиршин
- ЖРКомпозитор
Жюли
Руэ