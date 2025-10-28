Дочь своего отца
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Дочь своего отца

Фильм Дочь своего отца

2023, La fille de son père
Драма, Комедия18+
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О фильме

Этьену едва исполнилось двадцать лет, когда он влюбился в Валери, и вскоре у них родилась дочь Роза. Вскоре Валери бросила семью, и отец воспитывал девочку один. Шестнадцать лет спустя, когда Роза должна уехать учиться, и им приходится разъехаться, чтобы жить своей жизнью, прошлое всплывает на поверхность.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дочь своего отца»