Этьену едва исполнилось двадцать лет, когда он влюбился в Валери, и вскоре у них родилась дочь Роза. Вскоре Валери бросила семью, и отец воспитывал девочку один. Шестнадцать лет спустя, когда Роза должна уехать учиться, и им приходится разъехаться, чтобы жить своей жизнью, прошлое всплывает на поверхность.

