Добыча (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Если вы думали, что о Хищниках уже невозможно снять что-то новое, фильм «Добыча» 2022 года вас переубедит. Дэн Трахтенберг берет старую идею и делает простой, но гениальный ход: отправляет инопланетного охотника в прошлое, на земли команчей XVIII века.
Что будет, если противник с плазменной пушкой встретится с людьми, у которых из оружия только луки, томагавки и умение читать следы? В центре сюжета — Нару, девушка, чье племя не верит, что она станет охотником. Когда в лесах появляется нечто, убивающее все на своем пути, Нару решает выследить это существо, чтобы доказать свою правоту. Только очень скоро она понимает, что сама превратилась в цель для гораздо более опытного и технологичного противника. Их противостояние растягивается на дни и превращается в странную игру, где каждый следующий шаг нужно просчитывать заранее.
«Добыча» — фильм, который не пытается переплюнуть оригинал эффектностью или размахом. Он честно работает над тем, чтобы сделать историю умной и жесткой, заставляя поверить в этот поединок. Посмотрите это кино, если соскучились по выверенным боевикам и хотите увидеть, как можно вдохнуть новую жизнь в, казалось бы, исчерпанную идею.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
Время99 мин / 01:39
