Добыча
Добыча (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, The Prey
Ужасы18+

О фильме

В 1948 году в лесах Норт-Пойнт случился сильный пожар. Однако не только деревья пострадали от огня, но и один забытый всеми человек. Обидевшись на весь свет, он остался жить в лесу и начал охотиться на туристов. Однажды шестеро друзей отправились на отдых в эти леса, не подозревая, с чем им предстоит там столкнуться.

Страна
США
Жанр
Ужасы

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.4 IMDb