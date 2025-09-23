Добыча (фильм, 1983) смотреть онлайн

В 1948 году в лесах Норт-Пойнт случился сильный пожар. Однако не только деревья пострадали от огня, но и один забытый всеми человек. Обидевшись на весь свет, он остался жить в лесу и начал охотиться на туристов. Однажды шестеро друзей отправились на отдых в эти леса, не подозревая, с чем им предстоит там столкнуться.

