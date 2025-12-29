Олег Семёнович Мандрыгин — врач со скверным характером, работающий в одиночку. Дима — обычный молодой курьер, не обременяющий себя тягостями жизни. Их судьбы переплетаются в тот момент, когда Дима неудачно врезается на самокате в Олега Семеновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придётся притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы.

