Добрый доктор
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Добрый доктор

Фильм Добрый доктор

2025, Добрый доктор
Комедия16+
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О фильме

Олег Семёнович Мандрыгин — врач со скверным характером, работающий в одиночку. Дима — обычный молодой курьер, не обременяющий себя тягостями жизни. Их судьбы переплетаются в тот момент, когда Дима неудачно врезается на самокате в Олега Семеновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придётся притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Добрый доктор»