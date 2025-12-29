О фильме
Олег Семёнович Мандрыгин — врач со скверным характером, работающий в одиночку. Дима — обычный молодой курьер, не обременяющий себя тягостями жизни. Их судьбы переплетаются в тот момент, когда Дима неудачно врезается на самокате в Олега Семеновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придётся притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- Режиссёр
Никита
Грамматиков
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актриса
Анастасия
Куимова
- Актриса
Елена
Валюшкина
- ЕОАктёр
Егор
Овчинников
- ДРАктёр
Данила
Рассомахин
- ВСАктриса
Василиса
Семашкова
- АВАктёр
Александр
Вдовин
- ПДАктриса
Полина
Дудкина
- ВНАктёр
Валерий
Николаев
- Сценарист
Илья
Куликов
- Сценарист
Варвара
Бородина
- НМПродюсер
Надежда
Мотина
- АОПродюсер
Арам
Ованнисян
- САПродюсер
Сергей
Агеев
- Продюсер
Илья
Куликов
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- МВОператор
Михаил
Верийский
- НККомпозитор
Николай
Картозия