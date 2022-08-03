Добро пожаловать в Вэйн. Серия 17 (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Welcome to the Wayne
Мультфильм, Комедия21 мин6+
О фильме
Десятилетний сорванец Энси переезжает вместе с семьей в Нью-Йорк и поселяется в многоэтажном жилом комплексе Вэйн. Высотка полна загадочных секретов и удивительных обитателей. Вместе с другом-соседом Олли Энси начинает исследовать это необычное место, то и дело нарываясь на приключения.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Мультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
6.9 IMDb
- РРРежиссёр
Рик
Риттер
- БЛАктёр
Билли
Лопез
- ДСАктриса
Дэна
Стейнголд
- АЮАктриса
Аланна
Юбак
- МТАктёр
Марк
Томпсон
- ДУАктёр
Дэйв
Уиллис
- ВТАктриса
Вероника
Тейлор
- ДСАктёр
Дэна
Снайдер
- ББАктёр
Билли
Боб Томпсон
- КДАктриса
Кэти
ДиЧикко
- МПСценарист
Майкл
Пекориелло
- БЛСценарист
Билли
Лопез
- ДБСценарист
Джеймс
Бест
- СКСценарист
Сьюзен
Ким
- АФПродюсер
Алан
Формен
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ВМАктёр дубляжа
Вадим
Максимов
- ЭПКомпозитор
Эго
Плам