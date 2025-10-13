Фильм Добро пожаловать в Линчлэнд
2025, David Lynch, une énigme à Hollywood
Документальный18+
О фильме
Рассказ о жизни и творчестве режиссёра Дэвида Линча.
СтранаФранция
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СГРежиссёр
Стефан
Гез
- Актёр
Дэвид
Линч
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актриса
Изабелла
Росселлини
- ПЛАктриса
Пегги
Линч
- ДФАктёр
Джек
Фиск
- КЭАктриса
Катрин
Э. Колсон
- Актёр
Мэл
Брукс
- Актёр
Дино
Де Лаурентис
- МСАктриса
Мэри
Суини
- ОДАктёр
О.
Джей Симпсон
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актриса
Мэрилин
Монро
- ГШАктёр
Гю
Шапелье
- ББАктёр
Бернардо
Бертолуччи
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актриса
Ава
Гарднер
- БГАктёр
Бальтазар
Гетти
- ГКАктриса
Грейс
Келли
- Актёр
Билл
Пуллман
- ЭКАктёр
Энтони
Куинн
- Актёр
Квентин
Тарантино
- Актриса
Элизабет
Тейлор