Добро пожаловать в Акапулько (фильм, 2019) смотреть онлайн

Мэтт и Джесси готовы выпустить свою новую видеоигру — шутер от первого лица. Осталось только убедить издателя на деловой встрече в Нью-Мексико. Столкнувшись в баре со старым другом, Мэтт сильно напивается и приходит в себя в самолете, приземляющемся в аэропорту города Акапулько в Мексике. Вскоре он осознает, что за ним охотится ЦРУ, надеясь перехватить некий ценный груз, а единственный человек, благодаря которому он еще жив — Адриана, представившаяся его женой.

