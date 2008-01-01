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Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс

Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Welcome Home, Roscoe Jenkins
Мелодрамы109 мин18+

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Сюжет

Популярный телеведущий Роско Дженкинс, более известный как Эр.Джи, едет на семейное торжество по случаю Золотой свадьбы родителей. Там он встречает ненавистного кузена Клайда, который когда-то увел его подругу детства Люсинду. Роско решает любой ценой обойти Клайда в традиционном забеге.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс»

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