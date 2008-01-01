Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Популярный телеведущий Роско Дженкинс, более известный как Эр.Джи, едет на семейное торжество по случаю Золотой свадьбы родителей. Там он встречает ненавистного кузена Клайда, который когда-то увел его подругу детства Люсинду. Роско решает любой ценой обойти Клайда в традиционном забеге.



Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.