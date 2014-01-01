До свидания мама
Wink
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До свидания мама
6.52014, До свидания мама
Драмы98 мин18+

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До свидания мама (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Алексей и Анна молодые супруги. Неожиданная встреча Анны с другим мужчиной переворачивает их семейный мир. Любимые становятся чужими, случайный попутчик самым дорогим человеком, а собственный ребенок неудобным препятствием на пути к счастью.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.6 IMDb