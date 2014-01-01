До свидания мама (фильм, 2014) смотреть онлайн
Сюжет
Алексей и Анна молодые супруги. Неожиданная встреча Анны с другим мужчиной переворачивает их семейный мир. Любимые становятся чужими, случайный попутчик самым дорогим человеком, а собственный ребенок неудобны�м препятствием на пути к счастью.
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Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Режиссёр
Светлана
Проскурина
- ДЦАктёр
Даумантас
Цюнис
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Алексей
Вертков
- ДГАктриса
Диана
Ганцевскайте
- МЛАктриса
Мария
Леонова
- ЯТАктриса
Яна
Терешина
- АРАктёр
Антон
Рассадников
- ГЛАктёр
Гордей
Лещенко
- МОАктёр
Март
Орав
- ВССценарист
Василий
Сигарев
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- Продюсер
Карен
Шахназаров
- РХХудожница
Регина
Хомская
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов