До Нового года осталось… (фильм, 2019) смотреть онлайн

Пока вся Москва скупает подарки и наряжает ёлки, Денис отчаянно старается успеть открыть бар к 31 декабря и доказать отцу свою состоятельность. Ирина всё больше погружается в работу, стараясь не замечать ни украшенного офиса, ни приближения праздников, ни собственного одиночества. Настя – студентка-первокурсница, совсем одна в чужой для нее Москве, скучает по маме, работает в кафе и, улыбаясь из последних сил, несёт людям радость и кофе. Света - Снегурочка, и кому, как не ей радоваться Новому году и дарить окружающим праздничное настроение, но и у нее не всё гладко: любимый муж полностью погружен в мир компьютерных игр и не замечает ни сына, ни Свету, ни реальность. А всё это время Александр и Александра снимают кино про настоящую любовь, стараясь не думать о том, что их личная история не имеет ни малейшего шанса на счастливый финал. Пять чудесных историй, случившихся с совершенно разными людьми в канун Нового года на фоне заснеженного Старого Арбата.



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