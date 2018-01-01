Wink
Фильмы
Дни одиночества
Актёры и съёмочная группа фильма «Дни одиночества»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дни одиночества»

Режиссёры

Альберт Серра

Albert Serra
Режиссёр

Актёры

Франсиско Мануэль Дуран

Francisco Manuel Durán
Актёр
Антонио Гутьеррес

Antonio Gutiérrez
Актёр
Роберто Домингес

Roberto Domínguez
Актёр
Мануэль Лара

Manuel Lara
Актёр
Андрес Рока Рей

Andrés Roca Rey
Актёр

Сценаристы

Альберт Серра

Albert Serra
Сценарист

Продюсеры

Луис Феррон

Luis Ferrón
Продюсер
Рикард Салес

Ricard Sales
Продюсер
Пьер-Оливье Барде

Pierre-Olivier Bardet
Продюсер

Художники

Пау Аули

Pau Aulí
Художник

Монтажёры

Артур Торт

Artur Tort
Монтажёр
Альберт Серра

Albert Serra
Монтажёр

Композиторы

Марк Вердагер

Marc Verdaguer
Композитор
Ферран Фонт

Ferran Font
Композитор