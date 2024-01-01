Фильм Дни одиночества
2024, Tardes de soledad
Документальный18+
Рассказ о жизни матадора Андреса Роки Рея — на арене и за её пределами.
СтранаИспания, Франция, Португалия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
7.2 IMDb
- АСРежиссёр
Альберт
Серра
- ФМАктёр
Франсиско
Мануэль Дуран
- АГАктёр
Антонио
Гутьеррес
- РДАктёр
Роберто
Домингес
- МЛАктёр
Мануэль
Лара
- АРАктёр
Андрес
Рока Рей
- АССценарист
Альберт
Серра
- ЛФПродюсер
Луис
Феррон
- РСПродюсер
Рикард
Салес
- ПБПродюсер
Пьер-Оливье
Барде
- ПАХудожник
Пау
Аули
- АТМонтажёр
Артур
Торт
- АСМонтажёр
Альберт
Серра
- МВКомпозитор
Марк
Вердагер
- ФФКомпозитор
Ферран
Фонт