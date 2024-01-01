Фильм Дни одиночества

Дни одиночества
2024, Tardes de soledad
Документальный18+
О фильме

Рассказ о жизни матадора Андреса Роки Рея — на арене и за её пределами.

Страна
Испания, Франция, Португалия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 IMDb