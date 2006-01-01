Дневники зомби (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, The Zombie Diaries
Ужасы, Фантастика80 мин18+
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Сюжет
В 21-м веке на Земле появился неизвестный вирус, который за короткий срок достиг самых отдаленных ее уголков. Англия оказалась в числе территорий, пораженных необычным вирусом. Еще не понимая масштабов катастрофы, несколько групп случайно уцелевших пытаются спастись в возникшем хаосе…
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Ужасы
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.0 IMDb
- МГРежиссёр
Майкл
Г. Бартлетт
- КГРежиссёр
Кевин
Гейтс
- СААктёр
Скотт
Айнсли
- ТБАктёр
Тоби
Боуман
- ВСАктриса
Виктория
Саммер
- ДСАктриса
Джульетт
Скотт
- АБАктриса
Анна
Блейдс
- КСАктёр
Крэйг
Стовин
- ЛФАктёр
Леонард
Фентон
- ДБАктёр
Джонатан
Болл
- ЭМАктриса
Элисон
Моллон
- КСАктёр
Кайл
Спаркс
- МГСценарист
Майкл
Г. Бартлетт
- КГСценарист
Кевин
Гейтс
- КГПродюсер
Кевин
Гейтс
- МГПродюсер
Майкл
Г. Бартлетт
- МГМонтажёр
Майкл
Г. Бартлетт
- КГМонтажёр
Кевин
Гейтс