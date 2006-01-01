Дневники зомби
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Дневники зомби

Дневники зомби (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, The Zombie Diaries
Ужасы, Фантастика80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В 21-м веке на Земле появился неизвестный вирус, который за короткий срок достиг самых отдаленных ее уголков. Англия оказалась в числе территорий, пораженных необычным вирусом. Еще не понимая масштабов катастрофы, несколько групп случайно уцелевших пытаются спастись в возникшем хаосе…

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Ужасы

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневники зомби»

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