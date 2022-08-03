Дневник камикадзе (фильм, 2003) смотреть онлайн

Убит знаменитый киносценарист Вадим Колыванов. Его друг детства Максим Кривошеин берется расследовать преступление. К нему в руки попадает дневник Колыванова, который страница за страницей раскрывает тайну его смерти и неприглядные подробности жизни «классика отечественного кинематографа».

