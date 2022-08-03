Дневник камикадзе (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Дневник камикадзе
Драма, Криминал105 мин18+
О фильме
Убит знаменитый киносценарист Вадим Колыванов. Его друг детства Максим Кривошеин берется расследовать преступление. К нему в руки попадает дневник Колыванова, который страница за страницей раскрывает тайну его смерти и неприглядные подробности жизни «классика отечественного кинематографа».
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
