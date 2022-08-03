Дневник камикадзе (фильм, 2003) смотреть онлайн

Дневник камикадзе
2003, Дневник камикадзе
Драма, Криминал105 мин18+

О фильме

Убит знаменитый киносценарист Вадим Колыванов. Его друг детства Максим Кривошеин берется расследовать преступление. К нему в руки попадает дневник Колыванова, который страница за страницей раскрывает тайну его смерти и неприглядные подробности жизни «классика отечественного кинематографа».

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневник камикадзе»