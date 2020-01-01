Дмитрий Петров «Типичные трудности при изучении языков. Как их преодолеть» (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Человек, который свободно говорит на родном языке, по определению способен говорить на других, уверен знаменитый полиглот, автор интенсивной методики изучения иностранных языков Дмитрий Петров. Он знает более 30 языков и убежден, что выучить иностранный может каждый.



Дмитрий Петров «Типичные трудности при изучении языков смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.