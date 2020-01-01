Дмитрий Петров «Типичные трудности при изучении языков. Как их преодолеть» (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Дмитрий Петров «Типичные трудности при изучении языков. Как их преодолеть»
Документальные, Образовательные79 мин12+
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Сюжет
Человек, который свободно говорит на родном языке, по определению способен говорить на других, уверен знаменитый полиглот, автор интенсивной методики изучения иностранных языков Дмитрий Петров. Он знает более 30 языков и убежден, что выучить иностранный может каждый.
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