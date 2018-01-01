Дмитрий Быков «Секс и смерть и НЭП в литературе» (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

По большому счету, продолжается Серебряный век, но он опустился в трудящиеся массы, раньше травились и влюблялись гимназистки и курсистки, а теперь работники и работницы и, даже страшно сказать, колхозники и колхозницы. Когда начинается коллективизация, на самой ее заре, то да, судя по брускам, эта тема туда тоже проникает. Но мы дальше 1929 года не идем. Это такая антология текстов с 1923 по 1929 гг., показывающая страшное разложение, страшное разочарование и такую тяжеловесную игривость разочарованных масс. Большинство текстов не перепечатывались с 20-х годов, если не считать трех хрестоматийных текстов не буду говорить чьих, но, в любом случае, перечитывать это полезно. Когда ты читаешь графоманию о несчастной любви – ты как-то утешаешься, потому что несчастная любовь и трагический Эрос в исполнении графоманов – это, прежде всего, смешно.



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