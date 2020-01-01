Дмитрий Быков «Открытый урок» Пушкин «Евгений Онегин» (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Дмитрий Быков «Открытый урок» Пушкин «Евгений Онегин»
Документальный, Образовательные66 мин12+
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О фильме
«Евгений Онегин» – роман, абсолютное совершенство которого отбивает у читателя желание подумать о его смысле. О смыслах, заложенных Пушкиным в гениальный роман в стихах, и пойдeт речь.
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