Дмитрий Быков «Открытый урок» Пушкин «Евгений Онегин»
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Дмитрий Быков «Открытый урок» Пушкин «Евгений Онегин»

Дмитрий Быков «Открытый урок» Пушкин «Евгений Онегин» (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Дмитрий Быков «Открытый урок» Пушкин «Евгений Онегин»
Документальный, Образовательные66 мин12+

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О фильме

«Евгений Онегин» – роман, абсолютное совершенство которого отбивает у читателя желание подумать о его смысле. О смыслах, заложенных Пушкиным в гениальный роман в стихах, и пойдeт речь.

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Страна
Россия
Жанр
Документальный, Образовательные
Время
66 мин / 01:06

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