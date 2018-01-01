Дмитрий Быков «Грин-де-Вальд: тайны нового цикла» (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

«Приквел к «Гарри Поттеру» расширяет наше представление о двадцатом веке, раскрывает причины первой магической войны, а главное – объясняет, почему сейчас хуже и опаснее, чем тогда», – говорит Дмитрий Быков. Пришла пора разобраться, кто из двух злых волшебников представляет для нашего, еще н�е до конца лишенного магии мира, большую опасность – Грин-де-Вальд в исполнении Джонни Деппа или Волан-де-морт в исполнении Рэйфа Файнса. Это – баттл, в котором, похоже, не получится болеть ни за одну, ни за другую сторону, но результат которого всем, бесспорно, интересен.



Дмитрий Быков «Грин-де-Вальд: тайны нового цикла» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.