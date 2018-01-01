Дмитрий Быков «Гарри Поттер как современный герой» (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Лекция о «Гарри Поттере» – одной из главных книг последних лет, которую читали и дети и взрослые. А может быть еще не читали, а только смотрели фильмы. Мы продолжаем цикл веселых и полезных лекций Дмитрия Быкова для родителей и детей вместе, потому что надо их как-то сближать и объединять.У нас книгу о Гарри Поттере часто рассматривают как коммерческий продукт, необременительное детское чтение, а на самом деле – эта книга отличный способ познания мира и его новых, не описанных прежде закономерностей. Это превосходно написанная литература. В ней воплощены лучшие традиции британской прозы. Джоан Роулинг удалось создать бессмертного героя. Не идеального, мучающегося, сомневающегося, колючего, но настоящего современного подростка.



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