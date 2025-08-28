Для детей
Для детей (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Meili de dajiao
Драма18+

Забота о будущем начинается с поддержки тех, кто только начинает свой путь. Смотреть «Для детей» — фильм о взаимопомощи и роли образования — будет интересно любителям вдохновляющих драм и тем, кто ищет кино о школе.

После тяжелой утраты крестьянка Мей Ли решает открыть школу для деревенских детей. Ее усилия привлекают внимание властей, которые направляют к ней на помощь молодую городскую учительницу Ся Юй. Вместе женщины преодолевают культурные и поколенческие различия, чтобы дать детям хорошее образование. Их совместная работа сталкивается с бытовыми сложностями и недоверием местных жителей, но главные героини не унывают и продолжают делать свое важное дело.

Фильм «Для детей» — пример того, как самоотверженность и участие способны преобразить целое сообщество. Китайская драма показывает, что настоящая мудрость рождается не только из знаний, но и из умения слушать сердцем.

Страна
Китай
Жанр
Драма

Рейтинг

6.4 IMDb