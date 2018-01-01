Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Диверсанты»

Актёры и съёмочная группа фильма «Диверсанты»

Режиссёры

Штефан Рузовицки

Штефан Рузовицки

Stefan Ruzowitzky
Режиссёр

Актёры

Мэтт ЛеБлан

Мэтт ЛеБлан

Matt LeBlanc
АктёрO'Rourke
Эдди Иззард

Эдди Иззард

Eddie Izzard
АктрисаTony
Джеймс Космо

Джеймс Космо

James Cosmo
АктёрArchie
Николетт Кребиц

Николетт Кребиц

Nicolette Krebitz
АктрисаRomy
Дэвид Биркин

Дэвид Биркин

David Birkin
АктёрJohnno
Эдвард Фокс

Эдвард Фокс

Edward Fox
АктёрAitken
Удо Кир

Удо Кир

Udo Kier
АктёрGeneral Landssdorf
Оливер Кориттке

Оливер Кориттке

Oliver Korittke
АктёрFranz
Карл Маркович

Карл Маркович

Karl Markovics
АктёрHauptsturmführer
Сисси Перлингер

Сисси Перлингер

Sissi Perlinger
АктрисаPaloma
Хольгер Спекханн

Хольгер Спекханн

Holger Speckhahn
АктёрCorporal / Truck
Пип Торренс

Пип Торренс

Pip Torrens
АктёрBritish Major
Мария Петц

Мария Петц

Maria Petz
АктрисаGirl
Генрих Херки

Генрих Херки

Heinrich Herki
АктёрLibrarian
Пол Уильямсон

Пол Уильямсон

Paul Williamson
АктёрMcCinley
Сьюзи Трейлинг

Сьюзи Трейлинг

Susie Trayling
АктрисаSecretary
Кассандра Холлидэй

Кассандра Холлидэй

Cassandra Holliday
АктрисаBlonde
Джиллиан Ханна

Джиллиан Ханна

Gillian Hanna
АктрисаNettie
Андреас Луст

Андреас Луст

Andreas Lust
АктёрSergeant / Tank
Джулиан Риветт

Джулиан Риветт

Julian Rivett
АктёрAirman / Bomb Hold
Андреас Гюнтер

Андреас Гюнтер

Andreas Guenther
АктёрSoldier (в титрах: Andreas Günther)
Оливер Хютер

Оливер Хютер

Oliver Huether
АктёрGestapo Sergeant
Вольфрам Рупперти

Вольфрам Рупперти

Wolfram Rupperti
АктёрAirman / Zeppelin
Джефф Старджон

Джефф Старджон

Jeff Sturgeon
АктёрTall Man
Гордон Кэтлин

Гордон Кэтлин

Gordon Catlin
АктёрWaiter
Патрик Берг

Патрик Берг

Patrick Berg
АктёрPoliceman Square
Зильфиа Айзенбергер

Зильфиа Айзенбергер

Sylvia Eisenberger
АктрисаWoman Square (в титрах: Silvia Eisenberger-Futterknecht)
Йорг Стеллинг

Йорг Стеллинг

Jörg Stelling
АктёрCaptain
Отто Бекманн

Отто Бекманн

Otto Beckmann
АктёрSignaller
Отто Санто

Отто Санто

Otto Szanto
АктёрPilot
Гельмут Хафнер

Гельмут Хафнер

Helmut Hafner
АктёрNSDAP Official
Борис Пич

Борис Пич

Boris Pietsch
АктёрSoldier #1 / Truck (в титрах: Boris J. Pietsch)
Себастьян Хёльц

Себастьян Хёльц

Sebastian Hölz
АктёрSoldier #2 / Truck
Габор Харшаи

Габор Харшаи

Gábor Harsai
АктёрDeserter
Кристина Харборт

Кристина Харборт

Christine Harbort
АктрисаWoman in Shower Room
Гэн Сэто

Гэн Сэто

Gen Seto
АктёрJapanese Interpreter
Майкл Никс

Майкл Никс

Michael Nix
АктёрApple Tree Singer
Гай Лист

Гай Лист

Guy List
АктёрGestapo Officer
Джеймс Уэйкфорд

Джеймс Уэйкфорд

James Wakeford
АктёрTechnician

Сценаристы

Дэвид Шнайдер

Дэвид Шнайдер

David Schneider
Сценарист
Дигби Вульф

Дигби Вульф

Digby Wolfe
Сценарист

Продюсеры

Захари Фойер

Захари Фойер

Zachary Feuer
Продюсер
Гэбриэлль Келли

Гэбриэлль Келли

Gabrielle Kelly
Продюсер
Марко Вебер

Марко Вебер

Marco Weber
Продюсер

Монтажёры

Ник Мур

Ник Мур

Nick Moore
Монтажёр
Бритта Налер

Бритта Налер

Britta Nahler
Монтажёр
Андреа Шумахер

Андреа Шумахер

Andrea Schumacher
Монтажёр

Операторы

Питер Каппел

Питер Каппел

Peter Kappel
Оператор

Композиторы

Уве Фаренкрог-Петерсен

Уве Фаренкрог-Петерсен

Uwe Fahrenkrog-Petersen
Композитор
Роберт Фолк

Роберт Фолк

Robert Folk
Композитор
Майкл Ллойд

Майкл Ллойд

Michael Lloyd
Композитор