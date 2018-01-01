WinkФильмыДиверсантыАктёры и съёмочная группа фильма «Диверсанты»
Актёры и съёмочная группа фильма «Диверсанты»
Актёры
АктёрO'Rourke
Мэтт ЛеБланMatt LeBlanc
АктрисаTony
Эдди ИззардEddie Izzard
АктёрArchie
Джеймс КосмоJames Cosmo
АктрисаRomy
Николетт КребицNicolette Krebitz
АктёрJohnno
Дэвид БиркинDavid Birkin
АктёрAitken
Эдвард ФоксEdward Fox
АктёрGeneral Landssdorf
Удо КирUdo Kier
АктёрFranz
Оливер КоритткеOliver Korittke
АктёрHauptsturmführer
Карл МарковичKarl Markovics
АктрисаPaloma
Сисси ПерлингерSissi Perlinger
АктёрCorporal / Truck
Хольгер СпекханнHolger Speckhahn
АктёрBritish Major
Пип ТорренсPip Torrens
АктрисаGirl
Мария ПетцMaria Petz
АктёрLibrarian
Генрих ХеркиHeinrich Herki
АктёрMcCinley
Пол УильямсонPaul Williamson
АктрисаSecretary
Сьюзи ТрейлингSusie Trayling
АктрисаBlonde
Кассандра ХоллидэйCassandra Holliday
АктрисаNettie
Джиллиан ХаннаGillian Hanna
АктёрSergeant / Tank
Андреас ЛустAndreas Lust
АктёрAirman / Bomb Hold
Джулиан РиветтJulian Rivett
АктёрSoldier (в титрах: Andreas Günther)
Андреас ГюнтерAndreas Guenther
АктёрGestapo Sergeant
Оливер ХютерOliver Huether
АктёрAirman / Zeppelin
Вольфрам РуппертиWolfram Rupperti
АктёрTall Man
Джефф СтарджонJeff Sturgeon
АктёрWaiter
Гордон КэтлинGordon Catlin
АктёрPoliceman Square
Патрик БергPatrick Berg
АктрисаWoman Square (в титрах: Silvia Eisenberger-Futterknecht)
Зильфиа АйзенбергерSylvia Eisenberger
АктёрCaptain
Йорг СтеллингJörg Stelling
АктёрSignaller
Отто БекманнOtto Beckmann
АктёрPilot
Отто СантоOtto Szanto
АктёрNSDAP Official
Гельмут ХафнерHelmut Hafner
АктёрSoldier #1 / Truck (в титрах: Boris J. Pietsch)
Борис ПичBoris Pietsch
АктёрSoldier #2 / Truck
Себастьян ХёльцSebastian Hölz
АктёрDeserter
Габор ХаршаиGábor Harsai
АктрисаWoman in Shower Room
Кристина ХарбортChristine Harbort
АктёрJapanese Interpreter
Гэн СэтоGen Seto
АктёрApple Tree Singer
Майкл НиксMichael Nix
АктёрGestapo Officer
Гай ЛистGuy List
АктёрTechnician