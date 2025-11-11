Диверсанты (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, All the Queen's Men
Боевик, Драма16+
О фильме
1944 год. На всех фронтах с фашистами сражаются не только отважные солдаты, но и гениальные суперагенты. Завладев шифровальной машиной «Энигма», союзники теперь намерены проникнуть на секретную фабрику, производящую это смертоносное германское чудо.
Но как бесстрашным разведчикам попасть туда, где работают только нордические фрау? Чтобы выполнить эту нелегкую миссию, трем чопорным британцам и одному отчаянному американцу придется освоить искусство макияжа и переодевания, надеясь, что их мужественные ножки введут в заблуждение бдительное гестапо.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ШРРежиссёр
Штефан
Рузовицки
- Актёр
Мэтт
ЛеБлан
- Актриса
Эдди
Иззард
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- НКАктриса
Николетт
Кребиц
- ДБАктёр
Дэвид
Биркин
- ЭФАктёр
Эдвард
Фокс
- УКАктёр
Удо
Кир
- ОКАктёр
Оливер
Кориттке
- КМАктёр
Карл
Маркович
- СПАктриса
Сисси
Перлингер
- ХСАктёр
Хольгер
Спекханн
- Актёр
Пип
Торренс
- МПАктриса
Мария
Петц
- ГХАктёр
Генрих
Херки
- ПУАктёр
Пол
Уильямсон
- СТАктриса
Сьюзи
Трейлинг
- КХАктриса
Кассандра
Холлидэй
- ДХАктриса
Джиллиан
Ханна
- АЛАктёр
Андреас
Луст
- ДРАктёр
Джулиан
Риветт
- АГАктёр
Андреас
Гюнтер
- ОХАктёр
Оливер
Хютер
- ВРАктёр
Вольфрам
Рупперти
- ДСАктёр
Джефф
Старджон
- ГКАктёр
Гордон
Кэтлин
- ПБАктёр
Патрик
Берг
- ЗААктриса
Зильфиа
Айзенбергер
- ЙСАктёр
Йорг
Стеллинг
- ОБАктёр
Отто
Бекманн
- ОСАктёр
Отто
Санто
- ГХАктёр
Гельмут
Хафнер
- БПАктёр
Борис
Пич
- СХАктёр
Себастьян
Хёльц
- ГХАктёр
Габор
Харшаи
- КХАктриса
Кристина
Харборт
- ГСАктёр
Гэн
Сэто
- МНАктёр
Майкл
Никс
- ГЛАктёр
Гай
Лист
- ДУАктёр
Джеймс
Уэйкфорд
- ДШСценарист
Дэвид
Шнайдер
- ДВСценарист
Дигби
Вульф
- ЗФПродюсер
Захари
Фойер
- ГКПродюсер
Гэбриэлль
Келли
- МВПродюсер
Марко
Вебер
- НММонтажёр
Ник
Мур
- БНМонтажёр
Бритта
Налер
- АШМонтажёр
Андреа
Шумахер
- ПКОператор
Питер
Каппел
- УФКомпозитор
Уве
Фаренкрог-Петерсен
- РФКомпозитор
Роберт
Фолк
- МЛКомпозитор
Майкл
Ллойд