Диверсанты (фильм, 2001) смотреть онлайн

1944 год. На всех фронтах с фашистами сражаются не только отважные солдаты, но и гениальные суперагенты. Завладев шифровальной машиной «Энигма», союзники теперь намерены проникнуть на секретную фабрику, производящую это смертоносное германское чудо.



Но как бесстрашным разведчикам попасть туда, где работают только нордические фрау? Чтобы выполнить эту нелегкую миссию, трем чопорным британцам и одному отчаянному американцу придется освоить искусство макияжа и переодевания, надеясь, что их мужественные ножки введут в заблуждение бдительное гестапо.

