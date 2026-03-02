Дива танго (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Sol
Комедия18+
О фильме
Соль, известная аргентинская танцовщица танго, уже много лет живет в Буэнос-Айресе. За своим чрезмерным темпераментом и светящейся улыбкой дива скрывает рану, от которой она так и не оправилась: потерю своего единственного сына Рафаэля, с которым она разорвала всякую связь. Соль возвращается в Париж в надежде наконец встретить Джо, своего 7-летнего внука, рожденного от союза Рафаэля и Евы, его невесты, которую она не знает. Но перед ними Соль теряется и делает вид, что снимает студию, расположенную на их лестничной площадке. С этого момента она будет делать все, чтобы найти со своими новыми соседями общий язык.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЖМРежиссёр
Жезабель
Маркус
- ШЛАктриса
Шанталь
Лоби
- Актриса
Камиль
Шаму
- ДПАктёр
Джованни
Пуччи
- СБАктёр
Серж
Багдассарян
- ЯРАктёр
Янник
Ренье
- ДМАктриса
Доминик
МакЭвой
- ЖМАктриса
Жезабель
Маркус
- ИНАктриса
Ирина
Нинова
- ТЛАктёр
Тьерри
Лопез
- СГАктёр
Сирил
Гарнье
- ХФАктёр
Хосе
Фуманаль
- ТПАктёр
Тьерри
Перкинс-Льоте
- ЖСАктёр
Жюльен
Сибре
- ТДАктриса
Таня
Десурс
- ЙТАктриса
Йохана
Толедано
- АОАктриса
Агнес
Обе
- АПАктёр
Арно
Пепен
- ВКСценарист
Винсент
Каппелло
- ЖМСценарист
Жезабель
Маркус
- ДФПродюсер
Доминик
Фарруджия
- УМПродюсер
Ури
Мильштейн
- ЛПКомпозитор
Лорен
Перез