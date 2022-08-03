Так и оставшийся в диско-угаре начала 80-х сорока-с-лишним-летний симпатичный балбес Дидье Грендорж по-прежнему живет у старушки-матери в портовом Гавре. У него есть восьмилетний сын, но живущая в Англии бывшая супруга лишает Дидье удовольствия провести с ним время этим летом под предлогом, что тот не может обеспечить отпрыску достойные каникулы. Но тут хозяин ночного клуба Le Gin Fizz - некто Джексон - решает возродить былую славу Гавра и возобновить некогда знаменитые конкурсы диско. И вот Дидье возвращает себе давнюю кличку Траволта и записывается на конкурс - осталось лишь убедить бывших партнеров по танцевальному трио Bee Kings его поддержать…

