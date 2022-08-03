Диско (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.02008, Disco
Комедия, Музыка98 мин18+
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О фильме
Так и оставшийся в диско-угаре начала 80-х сорока-с-лишним-летний симпатичный балбес Дидье Грендорж по-прежнему живет у старушки-матери в портовом Гавре. У него есть восьмилетний сын, но живущая в Англии бывшая супруга лишает Дидье удовольствия провести с ним время этим летом под предлогом, что тот не может обеспечить отпрыску достойные каникулы. Но тут хозяин ночного клуба Le Gin Fizz - некто Джексон - решает возродить былую славу Гавра и возобновить некогда знаменитые конкурсы диско. И вот Дидье возвращает себе давнюю кличку Траволта и записывается на конкурс - осталось лишь убедить бывших партнеров по танцевальному трио Bee Kings его поддержать…
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ФОРежиссёр
Фабьен
Онтеньенте
- ФДАктёр
Франк
Дюбоск
- Актриса
Эммануэль
Беар
- Актёр
Жерар
Депардье
- СЛАктёр
Самюэль
Ле Бьян
- АЗАктёр
Аббес
Захмани
- АКАктриса
Анни
Корди
- Актриса
Изабель
Нанти
- ФДАктёр
Франсуа-Ксавье
Демезон
- КСАктриса
Кристин
Ситти
- ХЛАктриса
Хлоя
Ламберт
- ФОСценарист
Фабьен
Онтеньенте
- ФГСценарист
Филипп
Гийяр
- ФДСценарист
Франк
Дюбоск
- ЭБСценарист
Эмануэль
Бооз
- СКПродюсер
Сирил
Кольбо-Жюстен
- ФОПродюсер
Фабьен
Онтеньенте
- АЛХудожник
Арно
Ле Рош
- БПХудожник
Борис
Пио
- НЛМонтажёр
Натали
Лэнглэйд
- ЖДОператор
Жан-Мари
Дрюжо
- МЛКомпозитор
Мишель
Легран