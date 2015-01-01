Disclosure - The Wildlife Festival 2015 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Английский дуэт электронной музыки Disclosure выходит на сцену Фестиваля дикой природы. Это живое выступление, несомненно, демонстрирует музыкальное разнообразие, благодаря которому дуэт был номинирован на премию «Грэмми» в 2016 году в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».



Disclosure - The Wildlife Festival 2015 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.