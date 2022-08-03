Дирижер (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Дирижер отправляется со своим оркестром в Иерусалим, чтобы исполнить ораторию «Страсти по Матфею». Но гастроли оборачиваются трагедией. Черное солнце Иерусалима срывает с главного героя маску благополучного художника, заставляет увидеть себя в беспощадной наготе эгоизма и жестокости. Иногда за 3 дня человек может полностью переоценить и переосмыслить свою жизнь. Меняться никогда не поздно.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ПЛРежиссёр
Павел
Лунгин
- ВБАктёр
Владас
Багдонас
- Актёр
Карэн
Бадалов
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Сергей
Колтаков
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актёр
Сергей
Барковский
- АСАктёр
Арсений
Спасибо
- ВСАктёр
Всеволод
Спасибо
- АБАктриса
Аня
Букштейн
- ЛДАктриса
Люси
Дубинчик
- ПЛСценарист
Павел
Лунгин
- ВПСценарист
Валерий
Печейкин
- ПЛПродюсер
Павел
Лунгин
- ЕППродюсер
Евгений
Панфилов
- КММонтажёр
Каролина
Мачиевска
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- АСОператор
Александр
Симонов
- ИАКомпозитор
Иларион
Алфеев