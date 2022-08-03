Дирижер
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Дирижер
8.92012, Дирижер
Драма90 мин18+

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Дирижер (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

Дирижер отправляется со своим оркестром в Иерусалим, чтобы исполнить ораторию «Страсти по Матфею». Но гастроли оборачиваются трагедией. Черное солнце Иерусалима срывает с главного героя маску благополучного художника, заставляет увидеть себя в беспощадной наготе эгоизма и жестокости. Иногда за 3 дня человек может полностью переоценить и переосмыслить свою жизнь. Меняться никогда не поздно.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дирижер»