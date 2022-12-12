Динамит: поучительная история (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.52015, Addicition a 60s Love Story
Триллер, Биография86 мин18+
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О фильме
Наркоман Макс Борнстейн работает в нелегальном порно-бизнесе 1960-х годов, продавая порно-книги и фильмы на всем восточном побережье. Даже попав под слежение федералов, настоящей заботой для него остается его семья - беременная жена и двое маленьких детей, от которых он скрывает настоящий род своих занятий.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ТСРежиссёр
Тейт
Стейнсик
- ХААктёр
Хэппи
Андерсон
- ХААктриса
Хайди
Армбрустер
- БААктриса
Бриттани
Атей
- МБАктёр
Майкл
Бадалукко
- ПБАктёр
Патрик
Болл
- ТБАктёр
Теодор
Булукос
- ЭДАктриса
Элла
Дершовиц
- ПДАктриса
Полли
Дрэйпер
- ЛФАктёр
Лео
Фицпатрик
- ДГАктриса
Дафна
Гейнс
- ИХАктёр
Иэн
Хардинг
- ФХАктёр
Фрэнк
Холли
- ФААктёр
Фрэнк
Айеро
- ККАктриса
Кэрол
Кейн
- ГКАктёр
Грегори
Каплан
- БКАктёр
Брайан
Кервин
- НЛАктёр
Ник
Лашэвэй
- ЭЛАктриса
Эванна
Линч
- СМАктёр
Си
МакХэйл
- БМАктёр
Бартон
Миллер
- КМАктёр
Крис
Мормандо
- ОРАктёр
Орландо
Ривера
- РСАктёр
Рэй
Сантьяго
- БСАктёр
Брендан
Секстон III
- ЭСАктриса
Эрика
Смит
- ЧСАктёр
Чэск
Спенсер
- КДАктёр
Кэссиди
Даррел
- ОРАктриса
Оливия
Роуз Айермен
- МУАктриса
Мелани
Уолтер
- ФБАктёр
Френсис
Брук
- КМАктёр
Курт
Мейер
- ДТАктёр
Джастин
Томас
- ТМАктриса
Тиффани
Мейер
- ТААктриса
Тайлер
Азер
- ДДАктёр
Джерри
ДиЛео
- КДАктёр
Кен
Диллон
- ТМАктёр
Ти
Миллер
- ХФАктёр
Хуан
Фелипе Рангель
- МСАктриса
Мария
Скангале
- КУАктриса
Кэрри
Уолш
- ТСАктёр
Тейт
Стейнсик
- ДНСценарист
Джейсон
Ното
- МБСценарист
Макс
Борнстейн
- МБПродюсер
Макс
Борнстейн
- ЭКПродюсер
Эш
Кристиан
- ДЙПродюсер
Джордан
Йейл Ливайн
- ЦАПродюсер
Цейтель
Абрего
- АБХудожница
А.Р.
Брук Линн
- КФХудожник
Ким
Фишер
- АХМонтажёр
Александр
Хаммер