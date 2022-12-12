Динамит: поучительная история
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Динамит: поучительная история

Динамит: поучительная история (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.52015, Addicition a 60s Love Story
Триллер, Биография86 мин18+

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О фильме

Наркоман Макс Борнстейн работает в нелегальном порно-бизнесе 1960-х годов, продавая порно-книги и фильмы на всем восточном побережье. Даже попав под слежение федералов, настоящей заботой для него остается его семья - беременная жена и двое маленьких детей, от которых он скрывает настоящий род своих занятий.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Биография, Триллер
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Динамит: поучительная история»