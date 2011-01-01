Дилемма
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Дилемма

Дилемма (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, The Dilemma
Драмы, Мелодрамы106 мин18+

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Сюжет

Главные герои истории — два друга и деловых компаньона Ронни и Ник. Однажды Ронни застукал жену друга с другим мужчиной и теперь мучается дилеммой: либо смолчать, либо рассказать обо всем обманутому товарищу.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дилемма»

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