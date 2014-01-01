Дикие лошади
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Дикие лошади

Дикие лошади (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Wild Horses
Драмы, Криминал99 мин18+

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Сюжет

Техасские рейнджеры расследуют исчезновение мальчика, произошедшее пятнадцать лет назад. Улики приводят их на ферму, однако нынешний ее владелец отказывается от какого-либо сотрудничества.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикие лошади»

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