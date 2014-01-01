Дикие лошади (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Wild Horses
Драмы, Криминал99 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Техасские рейнджеры расследуют исчезновение мальчика, произошедшее пятнадцать лет назад. Улики приводят их на ферму, однако нынешний ее владелец отказывается от какого-либо сотрудничества.
Дикие лошади смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Дювалл
- Актёр
Роберт
Дювалл
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Джош
Хартнетт
- ДУАктёр
Дариен
Уиллардсон
- ЭСАктриса
Энджи
Сепеда
- ДЭАктёр
Девон
Эбнер
- ЛПАктриса
Лусиана
Педраса
- АБАктриса
Адриана
Барраса
- ММАктёр
Миллер
МакКонахи
- Сценарист
Роберт
Дювалл
- МШСценарист
Майк
Шелл
- РКПродюсер
Роб
Карлинер
- Продюсер
Роберт
Дювалл
- ММПродюсер
Майкл
Мендельсон
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕГАктриса дубляжа
Елена
Грук-Чернова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- КШХудожница
Камилла
Шредер
- КГМонтажёр
Кэри
Грайз
- БМОператор
Бэрри
Марковиц