Диета по-итальянски (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Встреча Алессандро и Анны – чистая случайность: их обоих прокатили с романтическими свиданиями. Это была судьба. Сначала Алессандро нашел Анну непривлекательной и навязчивой. Но за проведенную вместе долгую ночь со ссорами и безудержными танцами, ночным купанием и другими приключениями герой узнал девушку лучше. Да и вполне возможно, что он лучше узнал себя самого. Эти двое следуют своим путем до рассвета, когда наконец-то должны справиться с прошлым. Алессандро и Анна становятся более зрелыми и, вероятно, влюбляются.



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