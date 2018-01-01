Dexter Gordon, Eddie Gladden, Rufus Reid & Kirk Lightsey.Dexter Gordon Quartet - The North Sea Jazz
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