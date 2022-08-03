Девушки мечты (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Dreamgirls
Мюзикл, Музыка124 мин18+
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О фильме
Вокальное трио из Чикаго привлекает внимание профессионального продюсера, который предлагает девчонкам соблазнительный контракт и берет их под свою опеку. Используя профессиональные приемы раскрутки новичков, он быстро приводит молодой ансамбль к международному признанию.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- БКРежиссёр
Билл
Кондон
- Актёр
Джейми
Фокс
- БАктриса
Бейонсе
- Актёр
Эдди
Мерфи
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актриса
Дженнифер
Хадсон
- Актриса
Аника
Нони Роуз
- КРАктёр
Кит
Робинсон
- Актриса
Шэрон
Лил
- ХБАктёр
Хинтон
Бэттл
- МИАктриса
Мэрайя
Иман Уилсон
- БКСценарист
Билл
Кондон
- ТАСценарист
Том
Айен
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- Продюсер
Джонатан
Кинг
- ПУПродюсер
Патриция
Уитчер
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- ВКМонтажёр
Вирджиния
Кац
- ТЭОператор
Тобиас
Э. Шлисслер
- ТАКомпозитор
Том
Айен
- ГККомпозитор
Генри
Кригер