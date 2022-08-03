Девушки мечты
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Девушки мечты

Девушки мечты (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Dreamgirls
Мюзикл, Музыка124 мин18+

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О фильме

Вокальное трио из Чикаго привлекает внимание профессионального продюсера, который предлагает девчонкам соблазнительный контракт и берет их под свою опеку. Используя профессиональные приемы раскрутки новичков, он быстро приводит молодой ансамбль к международному признанию.

Страна
США
Жанр
Мюзикл, Драма, Музыка
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушки мечты»