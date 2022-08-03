Вокальное трио из Чикаго привлекает внимание профессионального продюсера, который предлагает девчонкам соблазнительный контракт и берет их под свою опеку. Используя профессиональные приемы раскрутки новичков, он быстро приводит молодой ансамбль к международному признанию.

