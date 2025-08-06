Девушка (фильм, 2002) смотреть онлайн

Девушка
Девушка

Девушка (фильм, 2002)

2002, Děvčátko
Драма, Комедия
18+

О фильме

История любви, разворачивающаяся на протяжении трёх дней и ночей на окраине мегаполиса. Семнадцатилетняя Эма расстаётся с Виктором, заводит роман с будущим пилотом Карелом и встречает настоящего мужчину – таксиста без машины. В хитросплетениях отношений у героев иногда появляется возможность поделиться своими чувствами, а иногда они просто проходят мимо друг друга.

Страна
Чехия, Словакия
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

5.5 IMDb