Девушка (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Děvčátko
Драма, Комедия18+
О фильме
История любви, разворачивающаяся на протяжении трёх дней и ночей на окраине мегаполиса. Семнадцатилетняя Эма расстаётся с Виктором, заводит роман с будущим пилотом Карелом и встречает настоящего мужчину – таксиста без машины. В хитросплетениях отношений у героев иногда появляется возможность поделиться своими чувствами, а иногда они просто проходят мимо друг друга.
Рейтинг
5.5 IMDb
- БТРежиссёр
Бенжамин
Тучек
- МКАктёр
Марио
Кубас
- ОВАктёр
Онджей
Ветхи
- ЯХАктриса
Яна
Хубинска
- ПКАктёр
Павел
Кикинчук
- ДБАктриса
Дана
Батулкова
- ЛЛАктёр
Лукаш
Латинак
- ТВАктриса
Татьяна
Вильгельмова
- ДНАктриса
Дорота
Нвотова
- МИАктриса
Марта
Иссова
- БТСценарист
Бенжамин
Тучек
- ДТПродюсер
Дэниэл
Тучек
- ЯКПродюсер
Ярослав
Кучера
- ЕПХудожница
Ева
Петрикова
- ИХКомпозитор
Иво
Хегер