Фильмы
Девушка
Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка»

Режиссёры

Арне Маттссон

Arne Mattsson
Режиссёр

Актёры

Ленор Занн

Lenore Zann
АктрисаViveka
Дерек Бенфилд

Derek Benfield
АктёрJanitor
Клиффорд Роуз

Clifford Rose
АктёрGeneral Carlsson
Фрэнк Бреннан

Frank Brennan
АктёрLindberg
Франко Неро

Franco Nero
АктёрJohan (John)
Бернис Стиджерс

Bernice Stegers
АктрисаEva Berg
Кристофер Ли

Christopher Lee
АктёрPeter Storm

Сценаристы

Эрнест Хотч

Ernest Hotch
Сценарист

Продюсеры

Арне Маттссон

Arne Mattsson
Продюсер

Художники

Маго

Mago
Художник

Монтажёры

Дерек Тригг

Derek Trigg
Монтажёр

Композиторы

Альфи Кабилджо

Alfi Kabiljo
Композитор