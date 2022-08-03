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Девушка, которая взрывала воздушные замки

Девушка, которая взрывала воздушные замки (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Luftslottet som sprängdes
Триллер, Криминал140 мин18+

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О фильме

Лисбет Саландер находится под неусыпным наблюдением в отделении интенсивной терапии шведской городской больницы. С помощью своего друга, журналиста Микаэля Блумквиста, она должна будет доказать свою невиновность и опознать продажных политиканов, из-за злоупотреблений которых страдают простые люди.

Страна
Дания, Германия, Швеция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
140 мин / 02:20

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb