Девушка, которая взрывала воздушные замки (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Luftslottet som sprängdes
Триллер, Криминал140 мин18+
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О фильме
Лисбет Саландер находится под неусыпным наблюдением в отделении интенсивной терапии шведской городской больницы. С помощью своего друга, журналиста Микаэля Блумквиста, она должна будет доказать свою невиновность и опознать продажных политиканов, из-за злоупотреблений которых страдают простые люди.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДАРежиссёр
Даниэль
Альфредсон
- Актриса
Нуми
Рапас
- Актёр
Микаэл
Нюквист
- ЛЭАктриса
Лена
Эндре
- АХАктриса
Анника
Халлин
- ЯЭАктёр
Якоб
Эрикссон
- СЛАктриса
София
Ледарп
- АААктёр
Андерс
Албом
- МСАктёр
Микке
Спрайц
- ГСАктёр
Георги
Стайков
- МТАктриса
Мирья
Турестедт
- СЛСценарист
Стиг
Ларссон
- ССПродюсер
Сёрен
Стемосе
- ГКПродюсер
Гуннар
Карлссон
- ХКМонтажёр
Хокан
Карлссон
- ЯГКомпозитор
Якоб
Грот