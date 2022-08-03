Лисбет Саландер находится под неусыпным наблюдением в отделении интенсивной терапии шведской городской больницы. С помощью своего друга, журналиста Микаэля Блумквиста, она должна будет доказать свою невиновность и опознать продажных политиканов, из-за злоупотреблений которых страдают простые люди.

