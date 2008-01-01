Девушка из Монако (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, La fille de Monaco
Драмы, Комедии90 мин18+
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Сюжет
Преуспевающий адвокат приезжает в Монако, чтобы защищать клиента в суде. Но думать о работе не получается: он влюбляется в роковую красотку. Эта дерзкая и нахальная чертовка превращает жизнь несчастного в настоящую катастрофу. К счастью, рядом с нашим героем есть доблестный телохранитель, ко�торый поможет клиенту сконцентрироваться на работе.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АФРежиссёр
Анн
Фонтен
- Актёр
Фабрис
Лукини
- РЗАктёр
Рошди
Зем
- СОАктриса
Стефан
Одран
- ЖКАктёр
Жиль
Коэн
- АСАктёр
Александр
Стайгер
- ФДАктёр
Филипп
Дюкло
- ЖБАктриса
Жанна
Балибар
- ЭдАктриса
Элен
де Сен-Пер
- ЛБАктриса
Луиз
Бургуэн
- КВАктёр
Кристоф
Вандевельде
- АФСценарист
Анн
Фонтен
- БГСценарист
Бенуа
Граффин
- ФКПродюсер
Филипп
Каркассон
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- ПБОператор
Патрик
Блосье
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби