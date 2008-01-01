Девушка из Монако (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Преуспевающий адвокат приезжает в Монако, чтобы защищать клиента в суде. Но думать о работе не получается: он влюбляется в роковую красотку. Эта дерзкая и нахальная чертовка превращает жизнь несчастного в настоящую катастрофу. К счастью, рядом с нашим героем есть доблестный телохранитель, ко�торый поможет клиенту сконцентрироваться на работе.



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