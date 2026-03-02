Девушка из каюты №10 (фильм, 2025) смотреть онлайн

Девушка из каюты №10
Девушка из каюты №10

Девушка из каюты №10 (фильм, 2025)

2025, The Woman in Cabin 10
Триллер, Драма

О фильме

Успешная журналистка Лора Блэклок дляработы надновой статьёй отправляется вплавание нароскошной яхте вместе сгруппой влиятельных людей. Однажды ночью онаслышит шуми крики, которые раздаются изсоседней каюты. Лора выглядывает наружу иуспевает увидеть, какза борт выбрасывают тело. Журналистка сообщает опроизошедшем, нокоманда идругие пассажиры неверят ейи пытаются убедить, чтов соседней каюте никого небыло. Рискуя собственной жизнью, онапытается выяснить правду.

Великобритания, США
Драма, Детектив, Триллер

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка из каюты №10»