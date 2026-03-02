Девушка из каюты №10 (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The Woman in Cabin 10
Триллер, Драма18+
О фильме
Успешная журналистка Лора Блэклок дляработы надновой статьёй отправляется вплавание нароскошной яхте вместе сгруппой влиятельных людей. Однажды ночью онаслышит шуми крики, которые раздаются изсоседней каюты. Лора выглядывает наружу иуспевает увидеть, какза борт выбрасывают тело. Журналистка сообщает опроизошедшем, нокоманда идругие пассажиры неверят ейи пытаются убедить, чтов соседней каюте никого небыло. Рискуя собственной жизнью, онапытается выяснить правду.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Детектив, Триллер
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ССРежиссёр
Саймон
Стоун
- Актриса
Кира
Найтли
- Актёр
Гай
Пирс
- ДААктёр
Дэвид
Аджала
- ГУАктриса
Гитте
Уитт
- АМАктёр
Арт
Малик
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- ХУАктриса
Ханна
Уэддингхэм
- Актриса
Кая
Скоделарио
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- ДИАктёр
Дэниэл
Ингс
- КРАктёр
Кристофер
Рай
- ПБАктриса
Пиппа
Беннетт-Уорнер
- ДМАктёр
Джон
Макмиллан
- ПКАктёр
Пол
Кэй
- АКАктриса
Аманда
Коллин
- ЛЛАктриса
Лиза
Ловен Конгсли
- ИХАктёр
Ингар
Хельге Гимле
- ДБАктёр
Джо
Бен Айед
- РИАктёр
Роберт
Имс
- АЭАктриса
Аля
Элоуисси
- РПАктёр
Ричард
Прайс
- ДШСценарист
Джо
Шрэпнел
- СССценарист
Саймон
Стоун
- ЭФСценарист
Эмма
Фрост
- Продюсер
Дебра
Хейуорд
- СХПродюсер
Синди
Холлэнд
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- БДОператор
Бен
Дэвис
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш