Девушка и море (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Young Woman and the Sea
Спортивный, Драма18+
О фильме
История Гертруды Эдерле, которая стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш.
СтранаСША, Венгрия, Италия, Великобритания, Франция
ЖанрСпортивный, Драма, Мелодрама
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ХРРежиссёр
Хоаким
Роннинг
- Актриса
Дейзи
Ридли
- Актриса
Тильда
Кобэм-Херви
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актёр
Ким
Бодния
- ЖХАктриса
Жанетт
Хайн
- ГФАктёр
Гленн
Флешлер
- ШКАктриса
Шан
Клиффорд
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- ИРАктёр
Итан
Раус
- ОЭАктриса
Олив
Элиз Аберкромби
- ЛААктриса
Лилли
Аспелл
- АХАктёр
Алекс
Хэсселл
- Актёр
Александр
Карим
- ХОАктёр
Хеиэ
О’Грэйди
- ТБАктриса
Тесса
Бонем Джонс
- ОДАктёр
Оуэн
Дэвис
- БКАктёр
Брайан
Каспе
- НКАктёр
Николас
Коликос
- ВБАктёр
Велизар
Бинев
- МКАктриса
Меглена
Караламбова
- ДААктёр
Димо
Алексиев
- КЕАктёр
Кирилл
Ефремов
- ВКАктриса
Ван
Кэсинь
- АПАктёр
Антон
Пориазов
- БРАктёр
Башар
Рахаль
- СДАктёр
Сава
Драгунчев
- СБАктёр
Саймон
Бэлкон
- РХАктёр
Рой
Хилл
- ДНСценарист
Джефф
Натансон
- ГССценарист
Гленн
Стаут
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ДКПродюсер
Джон
К. Кэмпбелл
- ДНПродюсер
Джефф
Натансон
- УНМонтажёр
Уна
Ни Гонила
- ОФОператор
Оскар
Фаура
- АУКомпозитор
Амелия
Уорнер