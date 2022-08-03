Девственный Александр
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Девственный Александр

Девственный Александр (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Virgin Alexander
Комедия83 мин18+

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О фильме

Александр — 26 летний бездельник, который столкнулся с проблемой выселения. В попытке спасти свой дом от его конфискации банком он превращает его в публичный дом — хотя сам до сих пор еще не вкусил женских прелестей.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девственный Александр»