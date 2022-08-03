Девственность Холли (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Holly
Драма109 мин18+
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О фильме
Карточный игрок — Патрик, живущий в Камбоджии, знакомится с 12-летней вьетнамкой-проституткой по имени Холли. Девочку высылают из города, и Патрик отправляется на поиски, чтобы помочь ей. Как именно — он сам ещe не придумал.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ГМРежиссёр
Гай
Моше
- Актёр
Рон
Ливингстон
- КПАктёр
Крис
Пенн
- УКАктёр
Удо
Кир
- Актриса
Виржини
Ледуайен
- ЖНАктриса
Жаки
Нгуен
- СБАктёр
Сахаяк
Бунтханакит
- СЧАктриса
Срей
Чэм
- КДАктёр
Косаль
Данг
- МДАктёр
Мудха
Данн
- КДАктёр
Кун
Дараванн
- ГДСценарист
Гай
Джейкобсон
- ГМСценарист
Гай
Моше
- АЭПродюсер
Ади
Эзрони
- ГДПродюсер
Гай
Джейкобсон
- ИММонтажёр
Изабела
Монтейру де Кастру