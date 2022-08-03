Девственность Холли (фильм, 2006) смотреть онлайн

Карточный игрок — Патрик, живущий в Камбоджии, знакомится с 12-летней вьетнамкой-проституткой по имени Холли. Девочку высылают из города, и Патрик отправляется на поиски, чтобы помочь ей. Как именно — он сам ещe не придумал.

