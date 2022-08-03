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Девственность Холли

Девственность Холли (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Holly
Драма109 мин18+

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О фильме

Карточный игрок — Патрик, живущий в Камбоджии, знакомится с 12-летней вьетнамкой-проституткой по имени Холли. Девочку высылают из города, и Патрик отправляется на поиски, чтобы помочь ей. Как именно — он сам ещe не придумал.

Страна
Израиль, США, Франция, Камбоджа
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.7 IMDb