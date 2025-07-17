Фильм Девочка, покорившая время
2006, Toki o kakeru shojo
Аниме, Мультфильм16+
17-летняя Макото не слишком хорошо учится, вечно опаздывает, а по вечерам зависает с двумя своими лучшими друзьями — Коскэ и Тиаки. Оба парня в нее влюблены, но никто не решается сделать первый шаг. Жизнь Макото резко меняется, когда она случайно обретает способность перемещаться во времени. Девочка решает исправить худший день своей жизни, но постепенно понимает, что у всего есть свои последствия.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Фантастика, Мультфильм, Драма, Мелодрама, Аниме
КачествоFull HD
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
