Девочка, покорившая время
Девочка, покорившая время

Фильм Девочка, покорившая время

2006, Toki o kakeru shojo
Аниме, Мультфильм16+
О фильме

17-летняя Макото не слишком хорошо учится, вечно опаздывает, а по вечерам зависает с двумя своими лучшими друзьями — Коскэ и Тиаки. Оба парня в нее влюблены, но никто не решается сделать первый шаг. Жизнь Макото резко меняется, когда она случайно обретает способность перемещаться во времени. Девочка решает исправить худший день своей жизни, но постепенно понимает, что у всего есть свои последствия.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Фантастика, Мультфильм, Драма, Мелодрама, Аниме
Качество
Full HD

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

