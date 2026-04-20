Дэвид Боуи: Последняя глава
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Дэвид Боуи: Последняя глава

Фильм Дэвид Боуи: Последняя глава

2025, David Bowie: The Final Act
Документальный, Биография18+
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О фильме

Фильм к десятилетию со смерти Дэвида Боуи, снятый с неожиданного ракурса: не бравурный портрет Зигги Стардаста, а история о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом — и превратил свои последние дни в пронзительный прощальный альбом Blackstar.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный, Биография, Музыка
Качество
Full HD

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb