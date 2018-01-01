Wink
Фильмы
Девчонки
Актёры и съёмочная группа фильма «Девчонки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Девчонки»

Режиссёры

Анник Ланоэ

Анник Ланоэ

Annick Lanoë
Режиссёр

Актёры

Доминик Лаванан

Доминик Лаванан

Dominique Lavanant
АктрисаEvelyne
Мари-Франс Пизье

Мари-Франс Пизье

Marie-France Pisier
АктрисаChristine
Одетт Лор

Одетт Лор

Odette Laure
АктрисаLa mère de Christine
Клементин Селарье

Клементин Селарье

Clémentine Célarié
АктрисаEliane
Катрин Сами

Катрин Сами

Catherine Samie
АктрисаSimone
Мириам Мезьер

Мириам Мезьер

Myriam Mézières
АктрисаLa directrice de l'agence matrimoniale
Марилу Марини

Марилу Марини

Marilú Marini
АктрисаMariana
Жюльет Бинош

Жюльет Бинош

Juliette Binoche
АктрисаAntoinette
Софи Артур

Софи Артур

Sophie Artur
АктрисаCharlotte
Маша Мериль

Маша Мериль

Macha Méril
АктрисаFrançoise

Сценаристы

Чантал Пеллетье

Чантал Пеллетье

Chantal Pelletier
Сценарист
Анник Ланоэ

Анник Ланоэ

Annick Lanoë
Сценарист

Продюсеры

Лиз Файоль

Лиз Файоль

Lise Fayolle
Продюсер

Художники

Клоди Гастен

Клоди Гастен

Claudie Gastine
Художница
Макс Берто

Макс Берто

Max Berto
Художник
Клер Фрессе

Клер Фрессе

Claire Fraisse
Художница

Монтажёры

Жоэль Ван Эффентерр

Жоэль Ван Эффентерр

Joële Van Effenterre
Монтажёр

Композиторы

Франсуа Валери

Франсуа Валери

François Valéry
Композитор