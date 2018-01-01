Актёры и съёмочная группа фильма «Девчонки»
Режиссёры
Актёры
АктрисаEvelyne
Доминик ЛавананDominique Lavanant
АктрисаChristine
Мари-Франс ПизьеMarie-France Pisier
АктрисаLa mère de Christine
Одетт ЛорOdette Laure
АктрисаEliane
Клементин СеларьеClémentine Célarié
АктрисаSimone
Катрин СамиCatherine Samie
АктрисаLa directrice de l'agence matrimoniale
Мириам МезьерMyriam Mézières
АктрисаMariana
Марилу МариниMarilú Marini
АктрисаAntoinette
Жюльет БиношJuliette Binoche
АктрисаCharlotte
Софи АртурSophie Artur
АктрисаFrançoise