Девчонки (фильм, 1985) смотреть онлайн
О фильме
Измена одного мужчины становится катализатором перемен в жизни трех подруг. Фильм «Девчонки» — искрометная французская комедия о женской дружбе, предательстве и поиске себя.
Сорокалетняя Кристин обнаруживает, что ее возлюбленный Роберт долгое время изменяет ей с другой женщиной. Глубоко оскорбленная, она делится горем с двумя подругами, которые решают поддержать ее нестандартным способом. Вместо традиционного выяснения отношений они начинают расследование, чтобы поближе познакомиться с соперницей. Их действия приводят к цепочке комичных ситуаций, в которых смешались месть, любопытство и желание понять самих себя.
Если вам по душе легкие комедии о женских штучках, это забавное кино стоит смотреть. «Девчонки» остроумно показывают, как женская солидарность превращает болезненную ситуацию в приключение.
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Анник
Ланоэ
- ДЛАктриса
Доминик
Лаванан
- МПАктриса
Мари-Франс
Пизье
- ОЛАктриса
Одетт
Лор
- КСАктриса
Клементин
Селарье
- КСАктриса
Катрин
Сами
- ММАктриса
Мириам
Мезьер
- ММАктриса
Марилу
Марини
- Актриса
Жюльет
Бинош
- СААктриса
Софи
Артур
- ММАктриса
Маша
Мериль
- ЧПСценарист
Чантал
Пеллетье
- АЛСценарист
Анник
Ланоэ
- ЛФПродюсер
Лиз
Файоль
- КГХудожница
Клоди
Гастен
- МБХудожник
Макс
Берто
- КФХудожница
Клер
Фрессе
- ЖВМонтажёр
Жоэль
Ван Эффентерр
- ФВКомпозитор
Франсуа
Валери