Девчонки (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, Les nanas
Комедия18+

Этот фильм пока недоступен

Измена одного мужчины становится катализатором перемен в жизни трех подруг. Фильм «Девчонки» — искрометная французская комедия о женской дружбе, предательстве и поиске себя.

Сорокалетняя Кристин обнаруживает, что ее возлюбленный Роберт долгое время изменяет ей с другой женщиной. Глубоко оскорбленная, она делится горем с двумя подругами, которые решают поддержать ее нестандартным способом. Вместо традиционного выяснения отношений они начинают расследование, чтобы поближе познакомиться с соперницей. Их действия приводят к цепочке комичных ситуаций, в которых смешались месть, любопытство и желание понять самих себя.

Если вам по душе легкие комедии о женских штучках, это забавное кино стоит смотреть. «Девчонки» остроумно показывают, как женская солидарность превращает болезненную ситуацию в приключение.

Страна
Франция
Жанр
Комедия

Рейтинг

4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девчонки»