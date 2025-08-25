Девчонки (фильм, 1985) смотреть онлайн

Измена одного мужчины становится катализатором перемен в жизни трех подруг. Фильм «Девчонки» — искрометная французская комедия о женской дружбе, предательстве и поиске себя.



Сорокалетняя Кристин обнаруживает, что ее возлюбленный Роберт долгое время изменяет ей с другой женщиной. Глубоко оскорбленная, она делится горем с двумя подругами, которые решают поддержать ее нестандартным способом. Вместо традиционного выяснения отношений они начинают расследование, чтобы поближе познакомиться с соперницей. Их действия приводят к цепочке комичных ситуаций, в которых смешались месть, любопытство и желание понять самих себя.



Если вам по душе легкие комедии о женских штучках, это забавное кино стоит смотреть. «Девчонки» остроумно показывают, как женская солидарность превращает болезненную ситуацию в приключение.

