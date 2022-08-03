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Детоксикация

Детоксикация (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, D-Tox
Ужасы, Драма91 мин18+

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О фильме

Агент ФБР Джейк Малой стал свидетелем зверского убийства. Джейку не удается справиться с шоком: он начинает искать забвение в алкоголе. Пытаясь вернуться к нормальной жизни, он соглашается пройти детоксикацию.

Страна
США, Германия
Жанр
Ужасы, Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детоксикация»