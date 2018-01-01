Wink
Детка
Актёры и съёмочная группа фильма «Детка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Детка»

Режиссёры

Мика Каурисмяки

Mika Kaurismäki
Режиссёр

Актёры

Бела Б. Фельзенхаймер

Bela B.
АктёрMartin
Генри Томас

Henry Thomas
АктёрTom Brackett
Ирина Бьёрклунд

Irina Björklund
АктрисаNatasha
Хельмут Бергер

Helmut Berger
АктёрKarl / Hades
Петер Францен

Peter Franzén
АктёрWaiter

Сценаристы

Эйке Горечка

Eike Goreczka
Сценарист
Ульрих Мейсциес

Ulrich Meyszies
Сценарист
Мика Каурисмяки

Mika Kaurismäki
Сценарист

Продюсеры

Ульрих Мейсциес

Ulrich Meyszies
Продюсер
Танассис Каратанос

Thanassis Karathanos
Продюсер
Елена Яцура

Продюсер
Сергей Мелькумов

Продюсер

Художники

Юргис Красонс

Jurgis Krasons
Художник
Питер Вебер

Peter Weber
Художник

Монтажёры

Мика Каурисмяки

Mika Kaurismäki
Монтажёр
Карен Харли

Karen Harley
Монтажёр

Композиторы

Уве Дресч

Uwe Dresch
Композитор
Андреас Шиллинг

Andreas Schilling
Композитор