Детка (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Honey Baby
Драма, Мелодрама18+
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О фильме
Рейтинг
5.6 IMDb
- МКРежиссёр
Мика
Каурисмяки
- ББАктёр
Бела
Б. Фельзенхаймер
- Актёр
Генри
Томас
- ИБАктриса
Ирина
Бьёрклунд
- ХБАктёр
Хельмут
Бергер
- ПФАктёр
Петер
Францен
- ЭГСценарист
Эйке
Горечка
- УМСценарист
Ульрих
Мейсциес
- МКСценарист
Мика
Каурисмяки
- УМПродюсер
Ульрих
Мейсциес
- ТКПродюсер
Танассис
Каратанос
- ЕЯПродюсер
Елена
Яцура
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- ЮКХудожник
Юргис
Красонс
- ПВХудожник
Питер
Вебер
- МКМонтажёр
Мика
Каурисмяки
- КХМонтажёр
Карен
Харли
- УДКомпозитор
Уве
Дресч
- АШКомпозитор
Андреас
Шиллинг