Детка
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Детка

Детка (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Honey Baby
Драма, Мелодрама18+

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О фильме

Русская девушка Наташа, сбежавшая из-под венца, знакомится с гитаристом-неудачником Томом. Американец Том хочет давать концерты в Париже и Лондоне, но импрессарио вместо этого посылает его в Калининград. Наташа едет с ним...

Страна
Россия, Латвия, Германия, Финляндия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детка»