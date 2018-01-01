Wink
Детка на драйве
Актёры и съёмочная группа фильма «Детка на драйве»

Режиссёры

Ник Роулэнд

Nick Rowland
Режиссёр

Актёры

Ана Софиа Хегер

Ana Sophia Heger
АктрисаPolly Huff
Джэми Бернадетт

Jamie Bernadette
АктрисаMom at School
Тэрон Эджертон

Taron Egerton
АктёрNathan Mcclusky
Кико Санчес

Kiko Sanchez
АктёрMotel Man No. 1
Лорен Энтони

Loren Anthony
АктёрMotel Man No. 2
Роб Янг

Rob Yang
АктёрJohn Park
Одесса Эзайон

Odessa A'zion
АктрисаCharlotte
Дэвид Лайонс

David Lyons
АктёрJimmy
Трэвис Хаммер

Travis Hammer
АктёрFelix

Сценаристы

Бен Коллинз

Ben Collins
Сценарист
Люк Петровски

Luke Piotrowski
Сценарист

Продюсеры

Хиро Мурай

Hiro Murai
Продюсер
Брэд Уэстон

Brad Weston
Продюсер
Тэрон Эджертон

Taron Egerton
Продюсер

Монтажёры

Джули Монро

Julie Monroe
Монтажёр

Операторы

Уайатт Гарфилд

Wyatt Garfield
Оператор

Композиторы

Бенжамин Джон Пауэр

Blanck Mass
Композитор