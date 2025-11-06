Детка на драйве (фильм, 2025) смотреть онлайн

Бывший заключенный Нейт пытается как можно быстрее порвать с преступным миром, но прошлое его не отпускает. Начинается охота на него и его 11-летнюю дочь Полли, которую Нейт едва знает. Враги беспощадны и не собираются сдаваться, но Нейт не отступит ни перед чем, чтобы защитить самого дорогого ему человека.

