Детка на драйве (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, She Rides Shotgun
Триллер, Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Бывший заключенный Нейт пытается как можно быстрее порвать с преступным миром, но прошлое его не отпускает. Начинается охота на него и его 11-летнюю дочь Полли, которую Нейт едва знает. Враги беспощадны и не собираются сдаваться, но Нейт не отступит ни перед чем, чтобы защитить самого дорогого ему человека.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- НРРежиссёр
Ник
Роулэнд
- АСАктриса
Ана
Софиа Хегер
- ДБАктриса
Джэми
Бернадетт
- Актёр
Тэрон
Эджертон
- КСАктёр
Кико
Санчес
- ЛЭАктёр
Лорен
Энтони
- РЯАктёр
Роб
Янг
- ОЭАктриса
Одесса
Эзайон
- ДЛАктёр
Дэвид
Лайонс
- ТХАктёр
Трэвис
Хаммер
- БКСценарист
Бен
Коллинз
- ЛПСценарист
Люк
Петровски
- Продюсер
Хиро
Мурай
- БУПродюсер
Брэд
Уэстон
- Продюсер
Тэрон
Эджертон
- ДММонтажёр
Джули
Монро
- УГОператор
Уайатт
Гарфилд
- БДКомпозитор
Бенжамин
Джон Пауэр